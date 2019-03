Ordine d’arrivo MotoGP, GP Qatar 2019: risultato e classifica. Dovizioso vince su Marquez, Valentino Rossi 5°

Andrea Dovizioso ha vinto il GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. A Losail il forlivese ha trionfato come dodici mesi fa, il pilota della Ducati ha guidato la gara dall’inizio alla fine e ha vinto il duello al fulmicotone con Marc Marquez, incominciando così la stagione nel miglior modo possibile. Valentino Rossi ha concluso in quinta posizione recuperando dalla 14esima casella sulla griglia di partenza, il Dottore ha lottato fino all’ultimo per il podio ma non è riuscito a superare Crutchlow e Rins. Danilo Petrucci sesto con la Ducati davanti al deludente Maverick Vinales che scattava dalla pole position, Jorge Lorenzo soltanto 13esimo. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Qatar 2019, il risultato e la classifica della gara che ha aperto il Mondiale MotoGP.

ORDINE D’ARRIVO GP QATAR MOTOGP 2019: RISULTATO E CLASSIFICA

1. Dovizioso (Ducati)

2. Marquez (Honda)

3. Crutchlow (Honda)

4. Rins (Suzuki)

5. Rossi (Yamaha)

6. Petrucci (Ducati)

7. Vinales (Yamaha)

8. Mir (Suzuki)

9. Nakagami (Honda)

10. A. Espargarò (Aprilia)

11. Morbidelli (Yamaha)

12. P. Espargarò (KTM)

13. Lorenzo (Honda)

14. Iannone (Aprilia)

15. Zarco (KTM)

16. Quartararo (Yamaha)

17. Oliveira (KTM)

18. Abraham (Ducati)

19. Rabat (Ducati)

20. Syahrin (KTM)

Rit. Smith (Aprilia)

Rit. Miller (Ducati)

Rit. Bagnaia (Ducati)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com