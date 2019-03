Nuoto, la lezione di vita di Manuel Bortuzzo, tornato a nuotare in piscina: “Un’emozione bellissima”

Ci sono storie che per un motivo o per un altro ti rimangono dentro e ti coinvolgono. Una di queste è quella di Manuel Bortuzzo, promessa del nuoto italiano, il cui sogno era quello di essere un campione in piscina e a cui un colpo di pistola a Roma ha stravolto la vita. Un atto criminale, frutto dei tempi che viviamo nei quali il trasgredire le regole è la regola. Decidere dell’esistenza di una persona in qualunque caso non può avere una valida giustificazione, meno che mai per chi si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato.

Ma Manuel, rimasto paralizzato agli arti inferiori, non si è pianto addosso. Ha iniziato da quel giorno a lavorare su se stesso, con determinazione e voglia di fare. Lui lo chiama “allenamento” e così la sua attività fisioterapica è un costante piccolo passo in avanti quotidiano, per avere nuove risposte dal proprio corpo e capire fin dove può spingersi. Le manifestazioni a sostegno della sua opera sono state molteplici e i propri compagni/amici in acqua del Centro Federale ad Ostia gli infondono grande coraggio.

Lui recepisce i messaggi ed eccolo oggi in vasca, nel suo elemento preferito: “Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in vasca. Un’emozione bellissima. Oggi inizia la mia riabilitazione qui, in acqua. Un saluto a tutti e ci vediamo presto“, le parole del 19enne nostrano al termine della sua nuotata, in un video su Instragram. Una lezione di vita, quella del ragazzo nativo di Treviso, a chi con troppa facilità si fa prendere dallo sconforto o a chi addita il prossimo di proprie responsabilità.

Visualizza questo post su Instagram Bracciata dopo bracciata … finalmente a casa!! 🏊🏼‍♂️🏊🏼‍♂️ #workinprogress Un post condiviso da Manuelmateo (@manuelmateo_) in data: Mar 7, 2019 at 6:42 PST

Un esempio tale di volontà da non poter rimanere indifferenti. Spesso, presi dai problemi di tutti i giorni, non ci si rende conto di quanto insignificanti possano essere al cospetto di un giovane, a cui tanto è stato tolto, che continua a lottare con la forza del suo sorriso e con la consapevolezza di chi sa di poter raggiungere nuovi traguardi, bracciata dopo bracciata. Essere un campione non vuol dire necessariamente vincere medaglie ma può voler dire anche molto altro…

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Manuel Bortuzzo