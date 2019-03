Napoli-Salisburgo in tv, Europa League 2019: come vederlo gratis e in chiaro. Orario e programma su TV8

Giovedì 7 marzo 2019 il Napoli affronterà al San Paolo il Salisburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League 2019. La partita sarà visibile in tv e streaming, gratis ed in chiaro, su TV8.

Metabolizzata la sconfitta in Campionato contro la capolista Juventus, i partenopei si ritufferanno in quello che è diventato il grande obiettivo stagionale. Con un allenatore vincente come Carlo Ancelotti, l’Europa League rappresenta un obiettivo alla portata per un club che, per rosa complessiva e qualità dei singoli, ha tutto per giocarsi un trofeo che l’Italia non ha mai vinto (l’ultimo successo risale al 1999, quando il Parma si aggiudicò quella che ancora si chiamava Coppa Uefa).

Attenzione però al Salisburgo: gli austriaci, nel 2018, approdarono in semifinale dopo aver estromesso la Lazio ai quarti. Dopo aver perso 4-2 la sfida dell’Olimpico, ribaltarono la contesa nel match di ritorno con un roboante 4-1. Per questo i campani non dovranno sottovalutare un’avversaria che, negli ultimi anni, si è costruita una buona reputazione in ambito continentale.

Napoli-Salisburgo si giocherà giovedì 7 marzo alle ore 21.00 e sarà visibile in tv gratis ed in chiaro su TV8. Inoltre sarà possibile assistere alla sfida anche in streaming sul sito TV8.it. Per gli abbonati a Sky, la partita andrà in onda invece su SkySport Uno (canale 201).

PROGRAMMA NAPOLI-SALISBURGO, ANDATA OTTAVI EUROPA LEAGUE 2019

GIOVEDI’ 7 MARZO

Ore 21.00, Napoli-Salisburgo

Diretta tv: Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) e SkySport Uno (canale 201 della piattaforma satellitare)

Diretta streaming: Tv8.it e SKYGO

Foto: Gianfranco Carozza