Napoli-Juventus, Serie A 2019: come vederla in tv e streaming. Orario e programma

Domenica 3 marzo si giocherà Napoli-Juventus, match valido per la 26^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio San Paolo si affronteranno la seconda e la prima della classifica: i partenopei inseguono a 13 punti di distacco e sperano di regalarsi una notte magica di fronte al proprio pubblico, la speranza è quella di infliggere la prima sconfitta stagionale in campionato ai bianconeri e ricucire leggermente il gap anche se ormai la lotta per lo scudetto sembra essere chiusa in favore dei Campioni d’Italia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Napoli-Juventus, match valido per la 26^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

NAPOLI-JUVENTUS: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 3 MARZO:

20.30 Napoli-Juventus

NAPOLI-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock.com