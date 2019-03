Motocross MX2, GP Argentina 2019: Jorge Prado riparte dominando, doppietta a Neuquen

Lo spagnolo Jorge Prado (KTM) riprende da dove aveva lasciato l’anno scorso, ovvero dominando. Il campione del mondo in carica, infatti, ha vinto il primo round stagionale del Mondiale 2019 di MX2, rappresentato dal Gran Premio di Argentina a Neuquen, precedendo in entrambe le manche il suo rivale principe di questa annata: Thomas Kjer Olsen.

In gara-1 il campione del mondo in carica chiude con il tempo complessivo di 34:50.385 rifilando ben 16.677 al danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) e 23.565 al tedesco Henry Jacobi. Quarta posizione per l’olandese Calvin Vlaanderen (Honda) a 25.5, quinta per l’australiano Mitchell Evans (Honda) 27.2, sesta per il britannico Ben Watson (Yamaha) settima per il francese Tom Vialle (KTM) a 37.127, ottava per il britannico Adam Sterry (Kawasaki) a 39.4, nona per il suo connazionale Conraw Mewse (KTM) a 41.6, decima per l’olandese Davy Pootjes (Husqvarna) a 52.0. Chiude in 18esima posizione Michele Cervellin (Yamaha) a 1:15.

In gara-2 Jorge Prado concede il bis, chiudendo con 4.8 (ma gestendo l’ampio margine nel finale) su Thomas Kjer Olsen, mentre è terzo Mitchell Evans a 12.4. Quarta posizione a 23.6 per Calvin Vlaanderen, quinta per Henry Jacobi con un distacco di 30.6. Il tedesco anticipa per appena un secondo Jago Geerts, mentre Ben Watson chiude a 34.4. Completano la top ten Tom Vialle ottavo a 46.9, quindi Adam Sterry nono a 51.4, mentre è nuovamente decimo Davy Pootjes a 53.7. A meno di due secondi dall’olandese si classifica il nostro Michele Cervellin che chiude a 55.6.

CLASSIFICA MONDIALE MX2 2019

1 61 Prado, Jorge ESP KTM 50 25-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 19 Olsen, T. DEN HUS 44 22-22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 43 Evans, M. AUS HON 36 16-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 10 Vlaanderen, C. NED HON 36 18-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 29 Jacobi, Henry GER KAW 36 20-16 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 919 Watson, Ben GBR YAM 29 15-14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7 28 Vialle, Tom FRA KTM 27 14-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 193 Geerts, Jago BEL YAM 25 10-15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9 811 Sterry, Adam GBR KAW 25 13-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 46 Pootjes, Davy NED HUS 22 11-11

Foto: Valerio Origo