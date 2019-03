Motomondiale 2019: tutti gli italiani in gara tra MotoGP, Moto2 e Moto3. Pattuglia numerosissima che fa sognare

Il tempo delle parole sta per finire e le moto sono pronte per partire e lasciare i box. Dal 10 marzo non si scherzerà più e servirà andar forte a Losail (Qatar). Sotto le luci artificiali dell’appuntamento qatariano, prenderà il via una stagione del Motomondiale particolarmente intensa con 19 round e in cui la prima gara europea sarà come al solito a Jerez de la Frontera (Spagna). In Italia il Circus delle due ruote farà tappa il 2 giugno al Mugello e il 15 settembre a Misano in un campionato nel quale i nostri colori sono assai rappresentati tra i piloti. Ben 24 i centauri del Bel Paese al via delle tre classi e con la voglia di mettersi in evidenza e raggiungere traguardi prestigiosi.

In Moto3 la cerchia nostrana è pari a 8 unità. Il contingente italiano sarà guidato da Romano Fenati. Il pilota ascolano, tornato nella minima cilindrata e reduce dalla squalifica e da tutto quello che è conseguito dopo il bruttissimo episodio nel GP di San Marino 2018 in Moto2, ha voglia di riscattare il proprio nome. L’unica maniera sarà quella di dimostrare in pista le sue qualità e, osservando i primi test, il centauro del Team Snipers Honda promette decisamente bene. Lo stesso dicasi per il suo compagno di squadra Tony Arbolino che vorrà lanciare il guanto di sfida. Da osservare con attenzione anche l’accoppiata dello Sky Racing Team VR46 formata da Dennis Foggia e da Celestino Vietti mentre si spera che Niccolò Antonelli, legato al team di Paolo Simoncelli, e Lorenzo Dalla Porta del Leopard Racing sappiano esprimere il loro talento in sella alla Honda. Completano il quadro Andrea Migno e l’esordiente Riccardo Rossi.

Nella classe intermedia sono 9 i piloti italiani cercheranno di ben figurare in un mix tra esperienza e incoscienza. Dalla Moto3 infatti arrivano Enea Bastianini (Italtrans Racing Team), Marco Bezzecchi (Red Bull KTM Tech3), Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46) e Fabio Di Giannantonio (Speed Up Racing). Grande curiosità per Bezzecchi che guiderà una KTM, con cui concorrerà anche il suo rivale nel campionato di Moto3 2018 Jorge Martin. Pattuglia azzurra in cui vi sono poi Andrea Locatelli (Italtrans Racing Team), Lorenzo Baldassarri (Pons Hp40), Simone Corsi (Tasca Racing Scuderia Moto2), Stefano Manzi che svezzerà la MV Agusta del Forward Racing Team e poi Luca Marini (Sky Racing Team VR46) che sogna di conquistare il titolo e costruirsi un suo percorso, sognando nel prossimo futuro di guidare nella classe regina con suo fratello Valentino Rossi.

Infine nella massima cilindrata a tenere alto il vessillo italico saranno ben sei centauri: era dal 2005 che il nostro Paese non era così rappresentato. Andrea Dovizioso (Ducati), Danilo Petrucci (Ducati), il citato Valentino Rossi (Yamaha), Franco Morbidelli (Yamaha), Francesco Bagnaia (Ducati) e Andrea Iannone (Aprilia) sono i piloti che daranno il loro 100% per regalarci emozioni speciali. Rossi e Dovizioso sono quelli che sognano il titolo, avendo un obiettivo chiaro: porre fine all’egemonia dello spagnolo Marc Marquez.

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com