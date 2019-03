MotoGP, Mondiale 2019: Danilo Petrucci e l’occasione della carriera con la Ducati ufficiale

Danilo Petrucci aspettava da tanto questo momento e finalmente è arrivato, nel weekend disputerà il GP del Qatar da pilota ufficiale Ducati: dopo quattro stagioni in Pramac, il centauro umbro ha ricevuto una promozione e sarà uno dei titolari del team ufficiale di Borgo Panigale. Il 28enne ha lavorato duramente fin dal 2015 quando si è tinto di rosso, ha dimostrato tutto il suo talento riuscendo a salire sul podio in sei occasioni (tre volte secondo e altrettante al terzo posto). Stiamo parlando in un pilota coriaceo, combattivo, aggressivo, dotato di grandissima velocità e capace di guidare bene il mezzo, incisivo in gara e capace di studiare a fondo il mezzo, di farlo crescere nel corso del Mondiale MotoGP e di aumentarne il livello progressivamente.

Petrucci ha strappato questo contratto a suon di risultati (oltre ai podi citati vanno ricordati anche due ottavi posti consecutivi nella classifica generale ed è spesso risultato il miglior pilota tra i non ufficiali), ha ampiamente meritato l’ingaggio e le sue doti sono state riconosciute dai vertici della scuderia che hanno deciso di affidarsi a lui per affiancare Andrea Dovizioso, il dichiarato numero 1 in squadra che quest’anno andrà a caccia del titolo iridato dopo due secondi posti di fila alle spalle di Marc Marquez. Danilo è stato scelto anche per questo motivo: è un ottimo uomo squadra, un ragazzo serio e posato senza particolari grilli per la testa che non metterà il bastone tra le ruote del compagno e che anzi lo aiuterà nel raggiungimento del proprio obiettivo. In sostanza si è pensato a un deciso cambio di rotta dopo l’esperienza Jorge Lorenzo ma ora spetterà al ternano mantenere le aspettative.

Questa è l’occasione della vita per un centauro cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni e che ora vuole confermarsi ai massimi livelli, è il contratto che aspettava fin da quando era bambino, è il sogno che si concretizza: a Losail la musica cambierà definitivamente e inizierà un Mondiale da vivere da assoluto protagonista, la chance da sfruttare al meglio per confermarsi grande e per magari ipotecare un futuro da attore principale con l’iride nel mirino.

Foto: Valerio Origo