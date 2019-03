MotoGP, Mondiale 2019 – Jorge Lorenzo e la missione più difficile della carriera: battere Marc Marquez con la stessa moto

Di Jorge Lorenzo si possono dire tantissime cose, tranne che non abbia coraggio. Dopo aver vinto il titolo della MotoGP nel 2015, infatti, il maiorchino ha prima lasciato la Yamaha per passare due anni in Ducati, ed ora si ritrova davanti ad un nuovo bivio di grande importanza, l’avventura in Honda. Una sfida che, senza alcun dubbio, indirizzerà l’ultima parte della sua carriera, dopo un’esperienza a Borgo Panigale che lo ha segnato parecchio, sia a livello mentale che, purtroppo, fisico.

Tralasciando le rovinose cadute di Aragon e Buriram, che hanno minato in maniera notevole il suo corpo, Jorge Lorenzo sbarca nel team giapponese dopo due stagioni in Ducati sulle quali potrebbe tranquillamente scrivere un libro. Inizio difficile, proseguimento ancor più complicato, quindi l’annuncio dell’addio in concomitanza con la rinascita, prima di un amaro epilogo condito da polemiche interne e dolori esterni.

Ed ora? Lo spagnolo ha scelto un nuovo capitolo assolutamente poco comodo e confortevole. Probabilmente ha optato per la scelta più difficile in assoluto: cercare di sconfiggere Marc Marquez a parità di moto. Non propriamente una passeggiata di salute. E non vale nemmeno sottolineare che abbia deciso di correre con la moto migliore del lotto (non che la Ducati non lo fosse, tra le altre cose) dato che la Honda è cucita perfettamente sullo stile di guida del campione del mondo in carica. Per cui non si può certo dire che la moto giapponese non sia valida, questo no, ma sarà complicato per il numero 99 adattarsi a questo mezzo, non dimenticandosi di quanto abbia faticato a capire come guidare la GP18.

Al netto di tutto ciò, quindi, per il maiorchino prende il via una stagione davvero particolare. Avrà come riferimento diretto il tre-volte iridato consecutivo, un pilota che ha cannibalizzato avversari e compagni e che ha assolutamente l’intenzione di fare lo stesso con il suo nuovo illustre collega. Jorge Lorenzo si farà fagocitare a sua volta, o riuscirà nel miracolo? Perché di miracolo si tratta. Non sarà un’impresa facile, per niente. Sarà l’impresa della carriera dello spagnolo, e metterà tutto sé stesso per centrarla. Il carattere è di quelli tosti, da isolano, come ben conosciamo, e lotterà con tutte le sue forze per provare quello che nessuno è mai stato in grado di fare: sconfiggere Marc Marquez a parità di moto. La stagione 2019 di Jorge Lorenzo inizia così. Non ci resta che augurargli un notevole “Buona fortuna”. Ne avrà bisogno…

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: SpazGenev / Shutterstock.com