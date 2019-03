MotoGP, la vittoria di Andrea Dovizioso è sub-judice. Ducati a rischio squalifica, Dall’Igna tranquillo

La splendida vittoria di Andrea Dovizioso nel GP del Qatar 2019, classe MotoGP, è sub-judice. Il forlivese rischia una squalifica che, di fatto, comprometterebbe in partenza la corsa al Mondiale.

Honda, Aprilia, Suzuki e Ktm, nella serata di ieri, hanno presentato ricorso alla Commissione Gara per la pinna ancorata al forcellone della GP19, ritenendola un’irregolare appendice aerodinamica. Gli steward hanno respinto la richiesta dei team, i quali hanno deciso di proseguire la vertenza presso la Commissione d’Appello della FIM a Ginevra, che si pronuncerà sul verdetto nei prossimi giorni.

“Io sono tranquillissimo“, ha fatto sapere Luigi Dall’Igna, capo di Ducati Corse. Molto più ansioso, invece, Andrea Dovizioso: “Se ci squalificano, diventa un problema per il Campionato“, ha spiegato il forlivese, conscio che un gap iniziale di 25 punti da Marc Marquez diventerebbe sin da subito una zavorra quasi incolmabile.

La Ducati, ad ogni modo, ha la coscienza pulita, perché si è mossa per tempo e col dovuto anticipo. Prima dell’inizio della stagione, infatti, aveva ottenuto il via libera alla soluzione tecnica della pinna da parte della Federazione internazionale. Tale accessorio serve per raffreddare le gomme, deviare l’acqua in caso di asfalto bagnato, proteggere lo pneumatico dai detriti e, infine, si muove insieme al forcellone. Non crea dunque, secondo la scuderia italiana, alcun effetto aerodinamico supplementare.

Foto: Shutterstock.com