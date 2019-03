Motocross, GP Gran Bretagna 2019: Tony Cairoli può guadagnare terreno in classifica. Rientra Jeffrey Herlings?

Jeffrey Herlings dovrebbe tornare in scena nel Mondiale MXGP 2019. Il campione del mondo in carica, infatti, dopo aver saltato l’esordio di Neuquen, in Argentina, per i postumi dell’infortunio al piede di questo inverno, potrebbe iniziare la sua caccia al bis iridato in concomitanza con il Gran Premio di Gran Bretagna di Matterley Basin, ma dovrà nuovamente fare i conti con il nostro Tony Cairoli. Il siciliano, infatti, ha approfittato dell’assenza dell’olandese nel weekend d’esordio, per mettere a segno una doppietta di grande importanza, con i primi 50 punti messi in cascina.

Il nativo di Patti, infatti, ha la consapevolezza che per avere la meglio di Jeffrey Herlings non dovrà lasciare nulla di intentato e sfruttare ogni occasioni che gli capiterà sotto mano. Il Mondiale 2018 del giovane olandese ha ridefinito il concetto di dominio, con numeri che hanno letteralmente fatto spavento: 33 manche vinte sulle 38 disputate (non prese parte al GP di Ottobiano) con la bellezza di 14 doppiette e una striscia di successi ancora aperta di 17 manche vinte una dietro l’altra.

Numeri e statistiche che Tony Cairoli ha dovuto digerire nel corso dell’inverno e dalle quali ha preso nuova forza per reagire e rispondere colpo su colpo al rivale. Herlings, che anche nella passata stagione ha dovuto convivere con diversi acciacchi, non potrà essere già al 100% della propria condizione fisica in quel di Matterley Basin per cui il nostro alfiere dovrà nuovamente spingere sull’acceleratore e forzare, per provare ad incamerare altri punti importanti.

Siamo solamente all’inizio dell’annata, ma ogni vittoria, ogni manche, ed ogni punto, potrebbe fare la differenza da qui fino a fine campionato. Il duello Cairoli-Herlings è pronto a tornare in scena. Lo spettacolo del Mondiale MXGP 2019 non tradirà le attese e il nove volte campione del mondo farà di tutto per tornare sul trono del Mondiale motocross.

Foto: Valerio Origo