Motocross, GP Argentina 2019: a che ora gareggia Tony Cairoli? Programma, orari e tv di domenica 3 marzo

Domenica 3 marzo si disputerà il GP d’Argentina, prima tappa del Mondiale motocross MXGP. Spettacolo assicurato in Sudamerica, andranno in scena come sempre due gare che si preannunciano particolarmente avvincenti e appassionanti. Antonio Cairoli va a caccia della vittoria per approfittare al meglio dell’assenza di Jeffrey Herlings ma Tim Gajser e Romain Febvre sono molto in forma e daranno del filo da torcere al siciliano che deve rimontare dopo i problemi tecnici avuti durante le qualifiche.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari del GP d’Argentina 2019, prova valida per il Mondiale motocross MXGP. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO GP ARGENTINA MOTOCROSS: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 3 MARZO:

16.15 MX2 – Gara1

17.15 MXGP – Gara1

19.10 MX2 – Gara 2

20.10 MXGP – Gara2

GP ARGENTINA MOTOCROSS: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Valerio Origo