Lotta, Ranking Series Ruse 2019: Frank Chamizo e Givi Davidovi ai ripescaggi, fuori tutti gli altri italiani

Dopo la giornata di ieri, dedicata alle categorie non olimpiche, oggi sono iniziate le gare per le prime categorie olimpiche della lotta libera e della lotta femminile, a Ruse, in Bulgaria, dove sono in corso le Ranking Series. Giornata amara per i primi azzurri in gara, con i soli Frank Chamizo e Givi Davidovi che domani potranno battagliare per salire sul gradino più basso del podio.

Nella lotta libera andrà ai ripescaggi nella categoria -74 kg Frank Chamizo, che nel turno di qualificazione ha battuto nettamente il bulgaro Azamat Nurykau, ma agli ottavi ha subito lo stop da parte del fortissimo statunitense Jordan Ernest Burroughs, il quale poi è giunto fino alla finale spalancando all’azzurro le porte dei ripescaggi per la finale per il terzo posto.

Nella categoria -57 kg andrà ai ripescaggi anche Givi Davidovi, che nel turno di qualificazione è stato battuto dal turco Suleyman Atli, che però si è spinto fino alla finale, mandando ai ripescaggi per il terzo posto il nostro rappresentante. Nella categoria -65 kg Abdellatif Mansour è stato superato agli ottavi dal bulgaro Vladimir Vladimirov Dubov, terminando prematuramente la propria corsa.

Nella lotta femminile nella categoria -62 kg sono uscite al turno di qualificazione Elena Esposito, superata dalla statunitense Brenda Olivia Reyna, e Sara Da Col, battuta dalla cinese Na Lu, mentre è stata eliminata agli ottavi Aurora Campagna, travolta dalla kirghisa Aisuluu Tynybekova. Nessuna delle azzurre ha avuto accesso ai ripescaggi. Nella categoria -68 kg non ha preso parte alle gare Dalma Caneva.

Foto: UWW