Lotta, Europei Under 23 2019: prima giornata pessima per gli azzurri nella greco-romana, eliminati al primo turno Freni, Dariozzi e Minguzzi

Comincia nel peggiore dei modi per l’Italia il Campionato Europeo Under 23 di lotta a Novi Sad, in Serbia, con una prima giornata dedicata alle eliminatorie di cinque categorie della greco-romana in cui sono stati eliminati all’esordio tutti gli azzurri impegnati quest’oggi. Nei -55 kg Giovanni Freni è stato sovrastato nel turno preliminare dal russo Viktor Vedernikov, il quale ha dominato in lungo e in largo l’incontro portando a casa il successo per superiorità tecnica sul punteggio di 9-0. L’azzurro ha sperato in un eventuale ripescaggio ma la sconfitta di Vedernikov in semifinale contro il georgiano Nugzari Tsurtsumia (che sfiderà in finale il rumeno Tita) ha estromesso il nostro portacolori dalla lotta per le medaglie.

Stop al primo turno anche per Luca Dariozzi, sconfitto all’esordio nei -77 kg dall’ungherese Tamas Levai per 8-4 al termine di una sfida decisa nella seconda ripresa dopo il 5-4 di metà contesa. Levai si è fermato in semifinale con il turco Serkan Akkoyun (qualificato alla finalissima contro il russo Opiev) ed ha dunque precluso a Dariozzi l’accesso al torneo di ripescaggio per il bronzo. La pessima giornata azzurra è stata completata dal ko nel turno preliminare dei -87 kg di Mirco Minguzzi, il quale si è dovuto arrendere allo strapotere del turco Ali Cengiz per superiorità tecnica sul 10-0. Anche in questo caso è sfumata la possibilità di ripescaggio per il lottatore italiano a causa della prematura battuta d’arresto di Cengiz ai quarti con il georgiano Gurami Khetsuriani (che combatterà per l’oro contro il russo Khalilov). Le altre due finali per l’oro in programma domani sera vedranno l’armeno Slavik Galstyan contro il georgiano Levani Kavjaradze nei -63 kg ed il rumeno Lenard Berei contro il georgiano Zviadi Pataridze nei 130 kg.

Foto: Fijlkam