Lazio-Roma stasera in tv, guarda il derby in tv e streaming. Orario e programma

Ore 20.30, stadio Olimpico a Roma, il derby più sentito ed atteso: Lazio-Roma. Sarà una serata per cuori forti quella che andrà in scena nell’impianto romano. Il derby numero 150 metterà in palio 3 punti pesanti per la conquista del quarto posto. Ma, è evidente che il significato che c’è dietro un match del genere va ben al di là del dato meramente numerico. C’è una storia di rivalità, di emozioni e di amori.

La Roma guida i precedenti 54-37, tenendo conto di 58 pareggi. La squadra di Eusebio Di Francesco arriva a questo match reduce da 4 vittorie consecutive in tutte le competizioni. Spinti dalla verve del Golden Boy Nicolò Zaniolo e da un Edin Dzeko tornato in condizione, la Lupa vuol allungare la striscia vincente. Più discontinua la compagine di Simone Inzaghi che nelle ultime cinque partite ha perso tre volte e vinto due. Ecco che l’apporto realizzativo di Ciro Immobile sarà molto importante per i laziali. La punta campana ha segnato tre reti negli ultimi cinque derby contro la Roma. Il desiderio di aggiornare questo dato c’è tutto. L’Olimpico si preannuncia caldo e per chi non potesse essere presente sugli spalti dell’impianto romano c’è un’altra possibilità:

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Lazio-Roma, match valido per la 26^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

LAZIO-ROMA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 2 MARZO:

20.30 Lazio-Roma

LAZIO-ROMA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Foto: Gianfranco Carozza