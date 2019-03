Karate, Europei 2019: Mattia Busato conquista il quinto bronzo consecutivo! L’azzurro batte Montarello e si conferma sul podio continentale

Per il quinto anno consecutivo Mattia Busato conquista la medaglia di bronzo agli Europei di karate. a Guadalajara (Spagna) il 26enne veneto si conferma nuovamente sul podio continentale, dal quale non è mai sceso dal 2014 in poi, anno in cui ottenne il titolo, dimostrando così una straordinaria costanza di rendimento. L’azzurro aveva ottenuto il bronzo anche ai Mondiali di Madrid dello scorso anno e questo risultato certifica ulteriormente l’altissimo livello che ha raggiunto.

Busato ha sconfitto nettamente il francese Enzo Montarello, realizzando 26.86 punti, contro i 24.54 dell’avversario. Entrambi gli atleti hanno eseguito lo stesso kata, Sansai, e la differenza è stata palese. Il nostro portacolori ha infatti messo molta più forza e precessione sul tatami, venendo giustamente premiato dai giudici. Busato ha ottenuto 18.76 per la componente tecnica e 8.10 per quella atletica, mentre il transalpino si è fermato rispettivamente a 17.22 e 7.32.

Anche per lui, la medaglia odierna ha un doppio valore, visto che garantisce anche punti importanti per il ranking olimpico e permette quindi di mantenere vivo il sogno di qualificazione a Tokyo 2020. Alla vigilia di questo torneo Busato si trovava infatti in quarta posizione e con questo risultato potrà aumentare ulteriormente il gap sugli avversari dietro di lui in classifica.

Foto: comunicato Fijlkam