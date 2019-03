Juventus-Atletico Madrid: orario, tv, streaming e probabili formazioni. La guida completa

Questa sera alle ore 21.00 all’Allianz Stadium si giocherà Juventus-Atletico Madrid, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri vanno a caccia dell’impresa davanti al proprio pubblico per ribaltare il risultato dell’andata e proseguire così il loro cammino verso la finale. Nel match del Wanda Metropolitano i colchoneros si erano imposti per 2-0 con i gol di Gimenez e Godin e la Juventus dovrà quindi dare il tutto per tutto in campo per riuscire nella rimonta.

Tante le assenze nella Juventus, con Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno di Douglas Costa, Barzagli, Khedira, De Sciglio e Alex Sandro. Il modulo prescelto dovrebbe essere un 4-3-3 con Bonucci e Chiellini centrali e Cancelo e Spinazzola sugli esterni per completare la linea difensiva. In mezzo dovremmo vedere Emre Can, Pjanic e Matuidi, mentre in attacco tridente con Bernardeschi, Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Dall’altra parte anche Diego Simeone dovrà rinunciare a diversi giocatori, tra cui lo squalificato Diego Costa, che verrà sostituito in attacco dall’ex Morata, che farà coppia con Griezmann.

Di seguito la guida completa per seguire Juventus-Atletico Madrid, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con l’orario d’inizio, come vederla in tv e streaming e le probabili formazioni del match.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID: PROGRAMMA E ORARI

Martedì 12 marzo

21.00 Juventus-Atletico Madrid, ritorno ottavi di finale Champions League

JUVENTUS-ATLETICO MADRID: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Juventus-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo. Sarà possibile seguirla anche con noi, visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dei match.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID: PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Juanfran; Koke, Rodrigo, Saul, Lemar; Griezmann, Morata.

