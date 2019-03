Italia-Finlandia, Qualificazioni Europei 2020: programma, orario e tv

Sabato 23 marzo allo Stadio “Friuli” di Udine (ore 20.45 diretta su Rai 1), la Nazionale di Roberto Mancini torna in campo dopo la lunga pausa invernale e sfiderà la Finlandia per l’esordio nel girone B delle qualificazioni agli Europei 2020. Un’edizione molto particolare quella della rassegna continentale che avrà un format itinerante e tra un anno avrà inizio allo Stadio Olimpico di Roma. Per gli azzurri l’obbligo è quello di vincere e dare subito un connotato favorevole al proprio percorso. Mancini per quest’incontro, oltre che per l’impegno del 26 marzo all’Ennio Tardini” di Parma contro il Liechtenstein, ha convocato 29 calciatori. Tra questi, gli osservati speciali saranno l’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella, che sta disputando un campionato eccezionale, e i giovani Moise Kean (Juventus), Nicolò Zaniolo (Roma), Nicolò Barella (Cagliari) e Federico Chiesa (Fiorentina). Sono 13 i precedenti tra Italia e Finlandia e i nostri portacolori sono nettamente in vantaggio con 11 vittorie, 1 pareggio e 1 solo ko, nel match disputato in campo neutro a Stoccolma nel corso dei Giochi Olimpici del 1912.

Di seguito la programmazione del match tra Italia e Finlandia, con calcio d’inizio alle ore 20.45, valido per il gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2020:

Sabato 23 marzo

ore 20.45 Italia-Finlandia – Diretta televisiva su Rai 1

Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock.com