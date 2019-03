Italia-Corea del Nord, Finale Cyprus Cup 2019: data, programma, orario e tv

L’Italia affronterà la Corea del Nord nella Finale della Cyprus Cup 2019, torneo internazionale di calcio femminile che si sta disputando a Cipro. La nostra Nazionale ha letteralmente dominato il proprio girone sconfiggendo Messico, Ungheria e Thailandia e ha staccato così il biglietto conclusivo per l’atto conclusivo della competizione da disputare contro la compagine asiatica che ha primeggiato nel proprio raggruppamento.

Le azzurre torneranno in campo mercoledì 6 marzo con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo dopo aver perso la finale dello scorso anno contro la Spagna, le ragazze di Milena Bertolini sono cresciute molto negli ultimi dodici mesi e si sono anche qualificate ai Mondiali 2019: ora bisogna battere le forti avversarie per lanciarsi con ancora più convinzione verso la rassegna iridata che si giocherà quest’estate in Francia.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Finale della Cyprus Cup che vedrà protagonista l’Italia. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.figc.it.

FINALE CYPRUS CUP: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 6 MARZO:

17.00 Finale Cyprus Cup – Italia vs Corea del Nord

FINALE CYPRUS CUP: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA STREAMING

Foto: Isabella Gandolfi