IndyCar, GP St. Petersburg 2019: programma, orari, tv e streaming. Gli orari del fine settimana

La stagione dell’IndyCar Series 2019 comincia da St. Petersburg. No, non è l’America che s’è trasferita in Russia: semplicemente, St. Petersburg è una città della Florida che dal 2005, in maniera sempre più anticipata nel tempo, si pone all’inizio dell’annata, di cui è per la decima volta gara di debutto.

Sarà il giorno in cui cominceranno le molte sfide dei piloti che danno l’assalto al quinto titolo conquistato dal neozelandese Scott Dixon nel 2018. Molto agguerrito il team Andretti Autosport, che fa capo a Michael Andretti (campione della defunta Formula CART nel 1991 e figlio di Mario, Campione del Mondo di F1 nel 1978) e che presenta Alexander Rossi e Ryan Hunter-Reay come piloti di punta. Anche A. J. Foyt, una leggenda dell’automobilismo americano, non sta a guardare, con Tony Kanaan a capo di una delle sue due vetture: il brasiliano è pronto a dar battaglia. Debutta l’ex pilota di F1 Marcus Ericsson, ma bisogna vedere quali sono le sue reali possibilità. Chi, di certo, ne ha è Will Power: il veterano australiano non è tipo da cedere le armi senza prima averle affilate in pista.

La gara di St. Petersburg che apre la stagione IndyCar si terrà domenica 10 marzo, e il weekend partirà da venerdì 8. Sarà possibile vedere il GP di St. Petersburg in diretta streaming su DAZN, e dunque su su pc, tablet, cellulari, smart tv e consolle per videogiochi. Gli orari sottoindicati sono italiani.

FIRESTONE GRAND PRIX OF ST. PETERSBURG

VENERDI’ 8 MARZO

Ore 16:45 Prove libere 1

Ore 20:15 Prove libere 2

SABATO 9 MARZO

Ore 16:15 Prove libere 3

Ore 20:30 Qualifiche

DOMENICA 10 MARZO

Ore 15:15 Warmup

Ore 18:30 Gara

