Hockey ghiaccio, EBEL 2019: Bolzano perde ancora nella penultima giornata del Pick Round

Si è disputata stasera la nona e penultima giornata del Pick Round di EBEL 2019: Bolzano crolla per la settima volta, in casa per 6-3 contro la capolista Vienna, al nono successo in altrettante partite. Ora in classifica le Foxes scivolano in ultima posizione, scavalcate dagli ungheresi del Fehervar AV19, i quali vincono in casa contro il Graz per 4-1.

La partita tra Bolzano e Vienna è davvero senza storia: gli austriaci partono a razzo e concludono la prima frazione già sul 4-0 grazie alle reti, nell’ordine, di Kelsey Tessier (in inferiorità numerica), Sondre Olden, Riley Holzapfel e Chris DeSousa. Nel secondo periodo si vede finalmente una Bolzano diversa: le Volpi sfruttano la situazione di powerplay al 7′ con Marco Insam su assist dello statunitense Tim Campbell, cui subito rispondono gli ospiti che ristabiliscono le distanze ancora con Tessier. La compagine italiana prova a ritornare sotto a cavallo tra la seconda e la terza ripresa e si porta sul 3-5 con i gol del finlandese Markus Nordlund e del canadese Massimo Carozza, entrambi su passaggio vincente di Alex Petan, ma gli austriaci chiudono il match a 7 minuti dal termine con il sigillo di DeSousa che fissa il punteggio sul definitivo 3-6. Appuntamento con l’ultimo turno di Pick Round per le Foxes domenica in casa del Graz alle ore 17:30. Per la classifica completa di Pick Round e Qualification Round clicca QUI.

Foto: Carola Fabrizia Semino