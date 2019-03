Golf, Francesco Molinari: “Vincere l’Arnold Palmer è speciale, mai avrei pensato di fare un giro simile”

Francesco Molinari si conferma un fenomeno assoluto del golf mondiale e ha vinto il prestigioso Arnold Palmer Invitational grazie a un ultimo giro da favola in cui ha confezionato ben otto birdie completando una rimonta da antologia. Il piemontese si è imposto a Orlando affermandosi per la seconda volta in un torneo del PGA Tour e incomincia la stagione col botto dopo un 2018 da sballo, le dichiarazioni a caldo del 36enne esprimono tutta la sua soddisfazione: “Sono in forma decente, sono orgoglioso. Mai avrei pensato di scendere in campo e fare un giro come questo. Vincere qui è davvero speciale. Non ci son state particolari strategie o piani di gioco. Il sabato mi sono reso conto che i green sarebbero diventati duri e veloci e che ci sarebbe voluto un putter caldo come quello che ho avuto io nell’ultimo giro. Il giorno prima avevo accusato delle difficoltà, ma ero comunque riuscito a darmi delle opportunità e a non rimanere troppo indietro, ma mai avrei pensato di poter effettuare un giro simile. No, non sono in grado di indicare qualche parte del mio gioco che mi dia la possibilità di poter ottenere score così bassi: credo sia solo il frutto del gran lavoro fatto in inverno, sia sull’aspetto tecnico, sia su quello mentale”. (dichiarazioni da gazzetta.it)

Foto: Valerio Origo