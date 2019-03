Giro di Sicilia 2019, tutte le squadre partecipanti: la startlist provvisoria e i ciclisti iscritti

Sono state annunciate le squadre che parteciperanno al Giro di Sicilia 2019, piccola corsa a tappe che andrà in scena dal 3 al 6 aprile. Si tornerà a correre nell’Isola dopo addirittura 42 anni dall’ultima edizione, nel 1977 vinse Giuseppe Saronni e dunque ci si darà battaglia per succedere nell’albo d’oro a uno dei punti di riferimento del nostro ciclismo. Al via vedremo tutte le squadre italiane Professional e Continental, presente anche la UAE Emirates tra quelle iscritte al World Tour.

Atleti di punta? Martin e Pasqualon con la Wanty, Bonifazio con la Sangemini, Moser con la Nippo, Visconti con la Neri Sottoli, Masnada e Belletti con l’Androni. Le prime due frazioni sembrano rivolte ai velocisti, possibili conclusioni allo sprint a Milazzo e a Palermo. Mossa la terza tappa che conduce a Ragusa, spettacolare arrivo in salita sull’Etna (Nicolosi) per la tappa conclusiva. Di seguito tutte le squadre partecipanti al Giro di Sicilia 2019 e i principali corridori iscritti.

SQUADRE PARTECIPANTI GIRO DI SICILIA 2019: STARTLIST PROVVISORIA E PRINCIPALI ISCRITTI

Uae-Team Emirates (Petilli, Polanc)

Amore & Vita-Prodir (Tizza, Ficara)

Androni Giocattoli-Sidermec (Masnada, Belletti)

Bardiani-Csf (Senni, Albanese)

Coldeportes-Bicicletas Strongman (Cañaveral, Estrada)

D’amico-Um Tools (Mosca, Martinelli)

Delko Marseille Provence (El Fares, Grosu)

Gazprom-Rusvelo (Porsev, Rovny)

Giotti Victoria (Onesti, Zurlo)

Israel Cycling Academy (Sbaragli, Badilatti)

Kometa Cycling Team (Lopez, Sevilla)

ùNeri Sottoli-Selle Italia-Ktm (Visconti, Velasco)

Nippo-Vini Fantini-Faizanè (Moser, Zaccanti)

Rally Uhc Cycling (McNulty, Tuft)

Riwal-Readynez (Eriksson, Quaade)

Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis (Bonifazio, Zana)

Team Colpack (Baccio, Bagioli), Wanty-Gobert (Martin, Pasqualon)

Foto: Valerio Origo