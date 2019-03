Giro di Sicilia 2019: percorso e città attraversate. Le 4 tappe in programma

Presentato ufficialmente oggi il percorso per quanto riguarda il Giro di Sicilia, corsa a tappe che animerà il calendario del ciclismo italiano dal 3 al 6 aprile prossimi. Si torna nella regione isolana a 42 anni dall’ultima edizione della gara, nata grazie all’accordo triennale tra la Regione Siciliana e RCS Sport. “Riportare nell’Isola, dopo ben 42 anni, una prestigiosa competizione ciclistica come Il Giro di Sicilia ci riempie d’orgoglio. Un’iniziativa che, oltre a proiettarci su un palcoscenico di primo livello, fortifica all’esterno l’immagine di una Regione che finalmente sta cominciando a riproporsi all’attenzione generale in ogni settore, compreso quello dello sport agonistico” il commento di Nello Mosumeci, presidente della Regione. Andiamo a scoprire le quattro tappe in programma nel dettaglio.

Tappa 1 (3 Aprile): Catania – Milazzo (165km)

Una volata quasi sicura ad animare la prima frazione: tanta pianura ed il solo GPM di Colle San Rizzo, posto ad oltre 50 chilometri dal traguardo.

Tappa 2 (4 Aprile): Capo d’Orlando – Palermo (236km)

Si passa dall’entroterra per arrivare alla salita di Geraci Siculo, poi tanta discesa verso la costa e la probabile volata di Palermo. Tappa molto lunga, oltre 230 chilometri.

Tappa 3 (5 Aprile): Caltanissetta – Ragusa (188km)

Frazione interessante, ideale per uomini da classiche: dopo tanta pianura inizia la salita di Serra di Burgio, poi discesa e arrivo nell’abitato di Ragusa con uno strappetto sul finale.

Tappa 4 (6 Aprile): Giardini Naxos – Etna (Rifugio Sapienza) (119km)

Ovviamente la frazione principale: prima parte con il periplo dell’Etna con l’ascesa fino ai 1000 m di Maletto. Poi discesa e si va verso la salita principe della corsa: si sale sul vulcano dell’Etna, verso Nicolosi. Sono poco meno di 20 chilometri, pendenza media del 6,5% e massima oltre il 12%.

