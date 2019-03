Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Baku 2019: programma, orari e tv. Torna in gara Vanessa Ferrari

Nel weekend del 14-17 marzo si disputerà la terza tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità. A Baku (Azerbaijan) verranno messi in palio punti fondamentali per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la rincorsa verso i Giochi entra nel vivo e gli atleti impegnati in pedana punteranno a ottenere dei risultati importanti per avvicinarsi alla rassegna a cinque cerchi.

Vanessa Ferrari ritorna in gara a tre settimane dal monumentale trionfo di Melbourne, la Leonessa ha vinto al corpo libero in Australia dopo essere rimasta fuori per 500 giorni a causa della rottura del tendine d’Achille e ora si rimetterà in gioco per l’ennesima volta con l’obiettivo di portare a casa punti pesanti per inseguire con sempre più convinzione il pass per le Olimpiadi. La bresciana sarà affiancata anche da Lara Mori, la toscana è in classifica al corpo libero grazie al quarto posto di Cottbus e si cimenterà anche alla trave proprio come la capitana. Martina Rizzelli salirà invece sulle parallele asimmetriche, Marco Lodadio ritorna in campo internazionale dopo il bronzo agli anelli vinto ai Mondiali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari della terza tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità che andrà in scena a Baku (Azerbaijan). Le finali saranno trasmesse in diretta streaming su volare.tv e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Baku sono avanti tre ore rispetto a noi).

COPPA DEL MONDO GINNASTICA ARTISTICA BAKU 2019: DATE, PROGRAMMA, ORARI

GIOVEDÌ 14 MARZO:

09.15-15.15 Qualificazioni: volteggio e parallele asimmetriche (donne); corpo libero, cavallo con maniglie, anelli (uomini)

VENERDÌ 15 MARZO:

09.00-14.30 Qualificazioni: trave e corpo libero (donne); volteggio, parallele pari, sbarra (uomini)

SABATO 16 MARZO:

09.00-12.00 Finali: volteggio e parallele asimmetriche (donne); corpo libero, cavallo con maniglie, anelli (uomini)

DOMENICA 17 MARZO:

09.00-12.00 Finali: trave e corpo libero (donne); volteggio, parallele pari, sbarra (uomini)

COPPA DEL MONDO BAKU: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le finali saranno trasmesse in diretta streaming su volare.tv e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

Foto: Federginnastica