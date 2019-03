Fabio Quartararo, GP Qatar 2019: “Voglio divertirmi e non pensare troppo al risultato”

Domenica nel GP del Qatar, Fabio Quartararo farà il suo esordio nel Mondiale di MotoGP. Il 19enne francese, dopo aver dimostrato ampiamente il proprio talento in Moto3 e Moto2, avrà ora la grande occasione di mettersi in luce nella classe regina con il team Petronas.

Nella conferenza stampa della vigilia di questo primo weekend della stagione, Quartararo ha espresso la volontà di gustarsi il momento speciale. Queste le sue dichiarazioni: “Tutti andranno veloci e io voglio divertirmi e non pensare troppo al risultato. Cercherò comunque di restare concentrato al massimo per questa prima gara in MotoGP, le sensazioni sulla moto sono state buone. Valentino Rossi è uno dei miei idoli, da piccolo aspettavo ore per una foto con lui, ora potrò correrci insieme, è un sogno”.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fabio Quartararo MotoGP – Hafiz Johari / Shutterstock.com