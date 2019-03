F1, Toto Wolff ammette: “Analizzati i dati dei test e Ferrari davanti a tutti. Potremmo fare dei cambiamenti a Barcellona”

Qualcuno potrebbe pensare che è pre-tattica, altri credere alla buona fede di certe affermazioni. E’ parere però generalizzato che dopo i test collettivi di F1 che si sono tenuti a Barcellona (Spagna), in preparazione all’esordio iridato del 2019 programmato il prossimo 17 marzo a Melbourne (Australia), la Ferrari sia la monoposto di riferimento.

Stabile in curva e veloce in rettilineo, la SF90 ha colpito l’attenzione di tutti, in primis dei principali rivali della Mercedes. Stando alle considerazioni del Team Principal delle Frecce d’Argento Toto Wolff, il Cavallino Rampante sarebbe davanti a tutti per effetto di alcune soluzioni aerodinamiche assai efficaci: una su tutte la scelta estrema dell’ala anteriore, con effetto outwash, di cui tanto si è parlato nel corso delle prove catalane.

“Abbiamo analizzato molto bene gli otto giorni di test. In base ai nostri calcoli relativi alla quantità di carburante nelle auto, vediamo la Ferrari davanti a tutti. Se il loro vantaggio è legato alla nuova ala anteriore? Forse. Se quel concetto risultasse essere effettivamente il migliore, potrebbe essere che in vista del GP di Barcellona, ​​o poco dopo, tutti cambieranno i loro progetti aerodinamici. Noi compresi“, le considerazioni di Wolff. A questo punto non resta che attendere il riscontro effettivo della pista, a partire dall’appuntamento australiano.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ZRyzner / Shutterstock.com