F1, Sebastian Vettel: “Ricordi migliori da Melbourne nelle ultime due stagioni”

I successi spettacolari del 2017 e 2018, a caccia di una nuova impresa. Inizia nel week-end il Mondiale di F1 e Sebastian Vettel vuol farsi già trovare pronto con la sua Ferrari: il teutonico in quel di Melbourne ha spesso e volentieri esaltato il pubblico australiano e i tifosi della Rossa.

Queste le sue parole a Marca alla vigilia del week-end oceanico: “Sento che Melbourne è il luogo perfetto per iniziare il campionato, c’è una bella atmosfera e la gente è accogliente, tuttavia, il circuito stesso è molto insolito e dobbiamo essere in sintonia con la pista: ricordare le linee in modo accurato, visto che non sempre è facile da individuare il punto di frenata e oltre a questo la superficie della pista è spesso irregolare. Ma a noi piloti piace e se ci chiedessero di riasfaltarla probabilmente diremmo di no, perché è ciò che la rende unica nel suo genere. Ho buoni ricordi di questa pista. Naturalmente, i migliori sono quelli delle ultime due stagioni, quando abbiamo vinto entrambe le volte, ma ho anche bei ricordi del mio primo podio con la Ferrari nel 2015 qui nel mio debutto con la Scuderia”.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI