F1, Mondiale 2019: risultati e classifiche dei Test Invernali

Nel weekend del 15-17 marzo si disputerà il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. A Melbourne incomincerà il campionato di Formula Uno, si ritorna finalmente in pista dopo il lungo inverno ed è tutto pronto per il grande spettacolo sul circuito semicittadino dell’Albert Park. La grande classica d’apertura ci dirà davvero qual è la macchina di riferimento per questo inizio di stagione e ci farà capire quali sono i valori in campo: la Ferrari è davvero così forte come abbiamo potuto apprendere durante i Test oppure la Mercedes è ancora la grande favorita per la conquista del titolo iridato? Sebastian Vettel riuscirà a contrastare Lewis Hamilton oppure il britannico si involerà verso la conquista del sesto titolo? Max Verstappen, Charles Leclerc, Valtteri Bottas sapranno essere della partita?

Tanti interrogativi a pochi giorni dall’inizio del Mondiale F1 e mentre ci stiamo avvicinando al fine settimana riservato al GP d’Australia è bene dare uno sguardo a quanto successo durante i Test di Barcellona che si sono svolti nelle passate settimane, otto giorni complessivi per 64 ore di lavoro totali durante le quali i team hanno potuto lavorare sulle monoposto cercando di trovare il giusto assetto e la migliore messa a punto in vista del grande appuntamento nella terra dei canguri. Di seguito la top 10 complessiva dei tempi fatti registrare al Montmelò e la classifica dei tempi giorni per giorno.

LA TOP-10 DEI TEMPI DEI TEST F1 2019 DI BARCELLONA:

1 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:16.221 con gomme C5 (8a giornata)

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:16.223 con gomme C5 (8a giornata)

3 Charles Leclerc (Ferrari) 1:16.231 con gomme C5 (7a giornata)

4 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:16.561 con gomme C5 (8a giornata)

5 Nico Hulkenberg (Renault) 1:16.843 con gomme C5 (8a giornata)

6 Alexander Albon (Toro Rosso) 1:16.882 con gomme C5 (7a giornata)

7 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1:16.898 con gomme C5 (8a giornata)

8 Carlos Sainz (McLaren) 1:16.913 con gomme C5 (8a giornata)

9 Romain Grosjean (Haas) 1:17.076 con gomme C5 (8a giornata)

10 Lando Norris (McLaren) 1:17.084 con gomme C5 (7a giornata)

CLASSIFICA DEI TEMPI, DAY-1 (18 FEBBRAIO):

CLASSIFICA DEI TEMPI, DAY-2 (19 FEBBRAIO):

CLASSIFICA DEI TEMPI, DAY-3 (20 FEBBRAIO):

CLASSIFICA DEI TEMPI, DAY-4 (21 FEBBRAIO):

CLASSIFICA DEI TEMPI, DAY-5 (26 FEBBRAIO):

CLASSIFICA DEI TEMPI, DAY-6 (27 FEBBRAIO):

CLASSIFICA DEI TEMPI, DAY-7 (28 FEBBRAIO):

CLASSIFICA DEI TEMPI, DAY-8 (1° MARZO):

FOTOCATTAGNI