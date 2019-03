F1, Mondiale 2019: le squadre partecipanti. La Mercedes: piloti, palmares, punti di forza e aspetti da migliorare

SCUDERIA MERCEDES-AMG PETRONAS MOTORSPORT

Piloti

1 Lewis Hamilton (Inghilterra) nato a Stevenage il 7 gennaio 1985. Titoli Mondiali vinti: 5 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018). Gran Premi disputati: 229. Gran Premi vinti: 73. Podi totali: 134. Punti conquistati: 3017. Pole position: 83. Giri veloci: 41. Il campione del mondo in carica, cinque volte iridato, è pronto ad una nuova stagione a caccia di altri record. Il mirino, ovviamente, è puntato su Michael Schumacher, con i suoi 7 titoli e le sue 91 vittorie conquistate. Sembravano numero impossibili da raggiungere per chiunque, ma l’inglese rischia davvero di acciuffarli, e nemmeno tra troppo tempo. Dopo aver pareggiato il pokerissimo di Juan Manuel Fangio, il 34enne della Mercedes vuole continuare nel suo dominio, perchè il suo obiettivo è chiaro: porre il suo nome, a fine carriera, nella stessa riga del Kaiser tedesco e di Ayrton Senna. Sarà sazio di vincere? Quello mai. Avrà voglia di nuove sfide? Lanciamo una provocazione. Che sia l’ultimo anno in Mercedes prima dello sbarco in Ferrari? Solo il futuro ce lo dirà…

2 Valtteri Bottas (Finlandia) nato a Nastola il 28 agosto 1989. Gran Premi disputati: 119. Gran Premi vinti: 3. Podi totali: 30. Pole position: 6. Giri veloci: 10. Il finlandese è arrivato ad un campionato decisivo per la sua carriera. Il suo contratto è in scadenza a fine 2019, ed i pretendenti per il suo sedile sono infiniti, da Esteban Ocon, fino a Fernando Alonso. Bottas, dopo una annata da vero e proprio scudiero di Hamilton, deve assolutamente dimostrare di poter fare qualcosa in più, altrimenti il suo addio sarà inevitabile. Servirà un cambio di passo. Ci riuscirà?

Nome della macchina : W10 EQ Power+. La decima dal ritorno della Mercedes nella F1. Progettata da Aldo Costa, Geoff Willis, James Allison e Mike Elliott. Presenta un telaio in fibra di carbonio con struttura a nido d’ape. La Power Unit è prodotta in casa: Mercedes-AMG F1 M10 EQ Power+ V6 turbo 1600 cc. Cambio longitudinale con comando semiautomatico-sequenziale a 8 rapporti, con trazione posteriore. Lunghezza 5140 mm, larghezza 2000 mm, altezza 950 mm, passo 3725 mm, peso 743 chilogrammi.

Titoli Mondiali piloti: 7 (1954 con Juan Manuel Fangio, 1955 con Juan Manuel Fangio, 2014 con Lewis Hamilton, 2015 con Lewis Hamilton, 2016 con Nico Rosberg, 2017 con Lewis Hamilton, 2018 con Lewis Hamilton).

Titoli Mondiali costruttori: 5 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Punti di forza : la nuova W10 ha dalla sua la Power Unit Mercedes che sta dominando la scena sin dal 2014. Oltre alla sua potenza, la vettura di Brackley dispone di un ottimo comportamento con le mescole più dure e di una ottima maneggevolezza a livello di retrotreno.