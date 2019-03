F1: il logo ‘Mission Winnow’ tornerà sulla Ferrari dal GP del Bahrain

Il logo ‘Mission Winnow’ tornerà sulla livrea della Ferrari SF90: nonostante l’indagine condotta dal Dipartimento federale della salute dell’Australia e dal Dipartimento di salute e servizi umani dello Stato di Victoria volta a verificare il rispetto delle leggi vigenti sul controllo del tabacco e sulla relativa pubblicità, come riportato dal sito f1grandprix.motorionline.com, dal prossimo Gran Premio del Bahrain si tornerà al punto di partenza.

Queste le parole di Tommaso Di Giovanni, direttore delle comunicazioni globali di Philip Morris, al sito britannico RaceFans.net: “Mission Winnow resterà lo sponsor principale della Scuderia Ferrari nel 2019. Tuttavia questa attivazione sarà diversa in Australia rispetto ad altri paesi. Annunceremo ulteriori dettagli in vista della gara di Melbourne. Nonostante riconosciamo la posizione dello Stato di Victoria, continuiamo a credere che Mission Winnow rispetti le leggi pertinenti relative alle nostre attività in tutto il mondo. Mission Winnow non promuove e non pubblicizza o promuove prodotti contenenti tabacco o sigaretta con marchio Philip Morris”.

