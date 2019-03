F1, GP Australia 2019: come vederlo in tv e streaming. Programma e orari: dirette e differite su Sky e TV8

Dopo la lunga sosta invernale torna, finalmente, il Mondiale di Formula Uno 2019 e lo fa, come consuetudine, con l’esordio del Gran Premio di Australia sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne. La tappa dall’altra parte del mondo ci permetterà di capire se quanto visto nei test pre-stagionali sarà confermato, o si sarà trattato solamente di un “grande bluff” per cui il fine settimana racchiuderà in sé diversi spunti.

Chi si presenterà nella maniera migliore al nuovo campionato? Lewis Hamilton riprenderà da dove aveva lascia l’anno scorso? Ovvero vincendo un filotto di gare, oppure Sebastian Vettel sarà in grado di centrare la terza vittoria di fila a Melbourne? Charles Leclerc e Valtteri Bottas saranno della partita, o toccherà alla Red Bull fare da guastafeste?

Il weekend del Gran Premio di Australia sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canale Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 1 (canale 201). L’evento sarà trasmesso anche da TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) che, per qualifiche e gara, proporrà le differite. In streaming sarà sufficiente collegarsi a SkyGo (riservato ai soli abbonati) per vivere l’esordio di Melbourne. OA Sport, come al solito, vi garantirà le DIRETTE LIVE scritte delle sessioni più importanti del fine settimana australiano, per non perdersi nemmeno un secondo dell’avvio del Mondiale di F1 2019!

PROGRAMMA GP AUSTRALIA F1 2019

Programmazione SkySport F1

Venerdì 15 marzo

ore 2.00 – 3.30 Prove libere 1 – Repliche ore 4.00, 16.15.

ore 6.00 – 7.30 Prove libere 2 – Repliche ore 10.30, 14.00, 18.00, 21.00, 00.00.

Sabato 16 marzo

ore 4.00 – 5.00 Prove libere 3

ore 7.00 – 8.00 Qualifiche – Repliche ore 9.00, 11.00, 14.00, 16.15, 18.45, 21.00, 00.00.

Domenica 17 marzo

ore 6.10 GRAN PREMIO DI AUSTRALIA – Repliche ore 9.30, 14.00, 17.30, 20.00, 23.30.

Programmazione su Sky Sport 1

Sabato 15 marzo

Qualifiche ore 7.00 – Replica ore 12.00, 14.00

Domenica 16 marzo

GP AUSTRALIA ore 6.10 – Replica ore 12.00, 14.00.

Programmazione su TV8

Sabato 15 marzo

Qualifiche ore 14.00

Domenica 16 marzo

GP AUSTRALIA ore 14.00

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

FOTOCATTAGNI