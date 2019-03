Eintracht Francoforte-Inter in streaming, Europa League 2019: come vederla in tempo reale

Stasera (ore 18.55) si giocherà Eintracht Francoforte-Inter, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I nerazzurri volano in Germania con la speranza di portare a casa un risultato positivo in vista del match di ritorno da giocare settimana prossima a San Siro, il momento non è dei migliori nello spogliatoio vista l’ultima sconfitta in campionato contro il Cagliari costata il terzo posto in classifica e il caso Icardi continua a tenere banco. La banda di Luciano Spalletti dovrà stare particolarmente attenta con un avversario molto ostico, quinto in Bundesliga e molto agguerrito di fronte al proprio pubblico: si preannuncia una partita molto intensa che si potrebbe decidere su pochi dettagli, entrambe andranno a caccia della vittoria per compiere un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale della seconda competizione continentale per importanza.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky ma sarà trasmessa anche in diretta streaming su Sky Go per tutti gli abbonati: i tifosi nerazzurri e i grandi appassionati del grande calcio internazionale potranno seguire questa importante partita su pc, tablet, cellulari, dispositivi mobile in qualsiasi luogo si trovino e con la massima comodità. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Eintracht Francoforte-Inter, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 e come seguire l’incontro in tempo reale in streaming.

EINTRACHT FRANCOFORTE-INTER: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 7 MARZO:

18.55 Eintracht Francoforte-Inter

EINTRACHT FRANCOFORTE-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go e sul sito di Sky per tutti gli abbonati. Clicca qui per vedere Eintracht Francoforte-Inter.

