Eintracht Francoforte-Inter, come vederla in tv e streaming. Orario, programma e guida

Partiranno domani e vedranno le gare di ritorno nella prossima settimana gli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: alle ore 18.55 toccherà all’Inter, che sarà di scena a Francoforte, in casa dell’Eintracht, già giustiziere della Lazio nella fase a gironi. I nerazzurri però avranno il vantaggio di giocare il ritorno in casa.

La sfida che si giocherà domani sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252, mentre la diretta streaming sarà fruibile attraverso Sky Go. OA Sport come al solito vi proporrà la diretta live testuale della sfida. Di seguito il programma completo della gara:

Europa League – Andata ottavi di finale

Giovedì 7 marzo ore 18.55

Eintracht Francoforte-Inter

diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252

diretta streaming su Sky Go

diretta live testuale su OA Sport

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza