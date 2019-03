Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo 2019: Jarl-Magnus Riiber profeta in patria da padrone

Chi se non Jarl-Magnus Riiber? Lo splendido scenario di Oslo attendeva solo lui: il padrone della Coppa del Mondo di combinata nordica si esalta ancora e va a prendersi l’undicesimo successo stagionale. Ancora una volta non devastante nel salto, che dovrebbe essere il suo punto di forza, il padrone di casa è riuscito a rimontare nel fondo per imporsi ancora una volta allo sprint.

Si sapeva che la leadership della coppia Yamamoto/Oftebro (praticamente a pari tempo dopo il salto) poteva durare ben poco: neanche il tempo di un giro e si è formato un gruppetto di una decina di uomini. Lo scenario non è cambiato fino all’ultimo giro: il finlandese Ilkka Herola si è messo a dettare il ritmo e con lui è rimasto solo il leader di Coppa Jarl-Magnus Riiber. La coppia scandinava è andata a giocarsi allo sprint la vittoria: per l’ennesima volta Riiber ha dimostrare di avere qualcosa in più nello spunto conclusivo. A completare il podio l’altro norvegese Espen Bjoerntstad, nella top-5 anche Manuel Faisst (Germania) ed Akito Watabe (Giappone).

In casa Italia discreta prova per Samuel Costa: l’azzurro si disimpegna al meglio nel salto e chiude 14mo dopo il fondo. 26mo in rimonta Alessandro Pittin, fuori dalla zona punti Aaron Kostner.

Foto: Lapresse