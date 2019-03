Ciclismo, Vincenzo Nibali all’Aerotunnel Asse di Gorizia: lo Squalo studia la posizione in sella nella galleria del vento

Vincenzo Nibali aveva preannunciato che avrebbe effettuato degli allenamenti specifici per migliorare le proprie performance a cronometro e infatti, di rientro dagli Emirati Arabi Uniti, si è recato presso la Aerotunnel Asse di Gorizia, la galleria del vento più grande del Triveneto come riporta tuttobiciweb. Lo Squalo, che sabato parteciperà alle Strade Bianche, ha nel mirino il Giro d’Italia dove sono previste ben tre tappe contro il tempo e proprio per questo motivo ha deciso di sottoporsi a dei test tecnici per migliorare la propria posizione in sella.

Il capitano della Bahrain Merida insegue la terza Corsa Rosa della propria carriera e non vuole lasciare nulla al caso dopo lo sfortunato 2018, la marcia di avvicinamento alla corsa a tappe nostrana è stato studiato in ogni singolo dettaglio e la visita all’impianto friulano è stata pensata per migliorare ulteriormente le prestazioni del 34enne siciliano che si avvale anche della collaborazione del compagno di squadra Rohan Dennis, Campione del Mondo a cronometro.

Foto: Valerio Origo