Ciclismo su pista, Mondiali 2019: i risultati dell’ultima giornata. Confalonieri sesta nella corsa a punti

Ultima giornata per quanto riguarda i Mondiali di ciclismo su pista in quel di Pruszkow: in terra polacca si sono assegnate le ultime medaglie, andiamo a scoprire tutti i risultati odierni.

Sprint maschile

Una delle gare più attese, senza azzurri al via. Torneo lunghissimo quello della velocità, che ha visto un gran derby olandese nell’ultimo atto: a trionfare è Harrie Lavreysen che si impone nettamente per 2-0 sul connazionale Jeffrey Hoogland. Per il bronzo spazio al padrone di casa Mateusz Rudyk.

Corsa a punti femminile

Era una delle carte più importanti in casa Italia per puntare al podio. Maria Giulia Confalonieri ci ha provato, ma si è dovuta accontentare della sesta piazza con 14 punti. A vincere a sorpresa è l’australiana Alexandra Manly che batte l’irlandese Lydia Boylan di sole due lunghezze: per entrambe giro guadagnato. Solo bronzo per l’attesissima Kirsten Wild, protagonista negli sprint ma sorpresa dalla fuga altrui.

Madison maschile

La Germania continua a dominare nella specialità: Kluge e Reinhardt non lasciano scampo a nessuno degli avversari. Battuti i danesi Hansen e Von Folsach, mentre al terzo posto troviamo i belgi De Ketele/Ghys. Solo nona e mai protagonista l’Italia con Simone Consonni e Michele Scartezzini.

Keirin femminile

Wai Sze Lee è la padrona della velocità: l’atleta di Hong Kong si impone anche nel keirin dopo lo sprint. Superate abbastanza nettamente l’australiana Kaarle McCulloch e la russa Daria Shmeleva.

