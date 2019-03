Calendario Serie A oggi (2 marzo), orari e programma degli anticipi. Come vederli in tv e streaming

Archiviato il primo anticipo del venerdì con il sorprendente successo casalingo del Cagliari per 2-1 sull’Inter, il programma della 26esima giornata (la settima del girone di ritorno) della Serie A 2018-2019 continua quest’oggi con lo svolgimento di tre incontri molto importanti sia nella lotta salvezza sia nella corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League.

Si parte alle ore 15 con Empoli-Parma, un incontro fondamentale specialmente per i padroni di casa toscani, chiamati al sesto successo stagionale tra le mura amiche per provare ad allungare nei confronti della zona retrocessione (al momento il Bologna terzultimo è a -3). Nel tardo pomeriggio andrà in scena la sfida tra Milan e Sassuolo, con i lombardi che proveranno a collezionare la quarta vittoria consecutiva in campionato per sopravanzare in classifica i cugini dell’Inter in terza posizione. Il piatto forte della giornata è però in programma questa sera alle ore 20.30 (diretta streaming su Dazn) allo stadio Olimpico di Roma, con il derby capitolino tra Lazio e Roma che rappresenterà anche un autentico scontro diretto nella lotta per il quarto posto, valevole per la qualificazione diretta alla fase a gironi della Champions League.

Di seguito il calendario completo e la programmazione dettagliata degli anticipi odierni della 26esima giornata del campionato di Serie A TIM.

SABATO 2 MARZO

ore 15.00 Empoli-Parma (diretta su Sky Sport Serie A)

ore 18.00 Milan-Sassuolo (diretta su Sky Sport Serie A)

ore 20.30 Lazio-Roma (diretta su Dazn)

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com