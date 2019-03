Calcio, Serie A 2019: vittorie di misura di Parma e Milan negli anticipi della 27^ giornata

Foto Paola Garbuio/LaPresse 09 marzo 2019 Verona, Italia sport calcio Chievo Verona vs Milan- Campionato di calcio Serie A TIM 2018/2019 - stadio Bentegodi Nella foto: festeggia il milan con piatek a fine partita Photo Paola Garbuio/LaPresse March 09, 2019 Verona, Italy sport soccer Chievo Verona vs Milan - Italian Football Championship League A TIM 2018/2019 - stadio Bentegodi. In the pic:milan's celebration in the end

Due gli anticipi di questo sabato calcistico in Serie A, valido per il 27° turno del massimo campionato nostrano. Nel pomeriggio il Parma si è imposto al “Tardini” contro il Genoa in un vero e proprio scontro diretto per le zone basse della graduatoria. I ducali hanno centrato il bersaglio grosso grazie ad una marcatura di Kucka, andato a segno al termine di un’azione rocambolesca sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo il palo colpito da Rigoni. Tre punti importanti per la formazione di D’Aversa che acquisisce ulteriori margine nei confronti delle inseguitrici, invischiate nella lotta per non retrocedere.

In serata è arrivato il successo del Milan di Rino Gattuto al “Bentegodi” di Verona contro il fanalino di coda Chievo. I rossoneri si sono imposti 2-1 grazie ai centri di Biglia e del solito Piatek che toglie le castagne dal fuoco alla formazione meneghina, raggiunta momentaneamente sul pari firmato da Hetemaj su perfetto traversone di Leris. Un successo prezioso per gli uomini di Gattuso che allungano al terzo posto in graduatoria, portando il vantaggio sull’Inter a +4 e sulla Roma a +7. Per i veneti, invece, la salvezza ha sempre più i crismi di una chimera.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse