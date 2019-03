Boxe, Europei Under 22 2019: Irma Testa e altri tre azzurri volano ai quarti di finale

A Vladikavkaz (Russia) proseguono gli Europei Under22 di boxe, oggi erano impegnati ben cinque azzurri sul ring dello Sports Complex Manege. C’era grande attesa per Irma Testa che ha brillantemente sconfitto la tedesca Rohide con un sonoro 5-0 e ha così conquistato il pass per i quarti di finale dei 57 kg dove se la vedrà con la russa Vorontsova. Giordana Sorrentino si è imposta sulla rumena Torok con verdetto unanime e accede ai quarti di finale dei 54 kg dove incrocerà la russa Artamanova.

Al maschile, invece, Gigi Malanga batte il georgiano Naveriani per 4-1 tra i 64 kg e ai quarti incrocerà il turco Edemir, entra tra i migliori otto anche il 60 kg Francesco Iozia che doma l’ungherese Danyi per 5-0 e si regala l’incontro con l’armeno Shahverdyan mentre Federico Antonaci ha perso 5-0 contro il gallese Lee per 5-0 tra gli 81 kg.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FPI