Boxe, Europei under 22 2019: i convocati dell’Italia. C’è Irma Testa

Nuova manifestazione continentale per quanto riguarda la boxe: dal 7 al 18 marzo a Vladikavkaz, in Russia, si svolgeranno gli Europei under 22. Una folta pattuglia italiana presente in terra russa: sono sedici i pugili azzurri, nove uomini e sette donne. Tra le stelle della manifestazione sicuramente Irma Testa, atleta delle Fiamme Oro che combatterà nella categoria 57kg.

Questi i convocati dell’Italia:

MASCHILE Peso Pugile Comitato ASD 1 49 CORDELLA DAMIANO PL BEBOXE COPERTINO 2 52 ZARA CHRISTIAN SD ASD BOXE TORRES 3 56 RUSSO GIANLUCA CP EXCELSIOR BOXE 4 60 IOZIA FRANCESCO SC EAGLE BOXE 5 64 MALANGA GIANLUIGI LZ PHOENIX GYM 6 69 SAULI AMEDEO AB ASD SAULI BOXE 7 75 SARCHIOTO GIOVANNI LZ CENTRO SPORTIVO ESERCITO 8 81 ANTONACI FEDERICO PL POL. VIVERE SOLIDALE 9 +91 SCALA SALVATORE SC EAGLE BOXE FEMMINILE 1 48 BONATTI ROBERTA CP CS CARABINIERI 2 51 MARCHESE GIOVANNA CP GS FIAMME ORO 3 54 SORRENTINO GIORDANA CP CS CARABINIERI 4 57 TESTA IRMA LZ GS FIAMME ORO 5 60 NICOLI REBECCA LB PUG. PAVIA 6 64 MARTUSCIELLO FRANCESCA CP EXCELSIOR BOXE 7 69 CARINI ANGELA LZ GS FIAMME ORO

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: FPI