Biglietti Inter-SPAL, come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio

Domenica 10 marzo alle ore 15.00 si giocherà Inter-SPAL, sfida valida per la 27ma giornata di Serie A. Allo stadio San Siro andrà in scena una partita fondamentale per i nerazzurri, che dopo la sconfitta 2-1 contro il Cagliari, non potranno permettersi altri passi falsi e dovranno per forza conquistare i tre punti per mantenere a distanza le rivali dirette nella zona Champions League.

Nella gara d’andata l’Inter si impose per 2-1 grazie ad una doppietta di Icardi, che però resterà con ogni probabilità fuori dal campo in questa partita. La squadra di Luciano Spalletti sarà quindi chiamata a centrare ancora una volta il risultato senza il giocatore più rappresentativo. Dall’altra parte gli estensi hanno perso tre delle ultime quattro partite e proveranno l’impresa per rilanciarsi e conquistare altri punti importanti in chiave salvezza.

Foto: Fabio Diena / Shutterstock.com