Biglietti Frosinone-Torino, come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio

Zona salvezza e lotta all’Europa si intrecciano al Benito Stirpe di Frosinone, dove i padroni di casa ospitano il Torino nella 27a giornata di Serie A. Un match importantissimo per entrambe le squadre, che cercano i tre punti per continuare la loro rincorsa agli obiettivi stagionali.

Il Frosinone è reduce dallo 0-0 in casa del Genoa, ma è un punto che è servito solo in porta alla società laziale. La squadra di Marco Baroni non ha ancora vinto in casa e cerca la prima gioia davanti ai propri tifosi. Il Frosinone è obbligato a vincere con il Torino per avvicinarsi ad Empoli e Bologna e per sperare ancora nella salvezza.

Dall’altra parte c’è un Torino salito al settimo posto a quota 41 punti insieme a Lazio ed Atalanta. Un momento eccezionale quello dei granata, che continuano a non subire gol e con Sirigu che ha stabilito il record di imbattibilità per la società piemontese. Inoltre nell’ultima vittoria per 3-0 con il Chievo sono tornati al gol anche le punte, Andrea Belotti e Simone Zaza.

La ventisettesima giornata è ormai alle porte. Frosinone-Torino è una delle partite più interessanti del prossimo turno di Serie A e gli ultimi tagliandi sono a disposizione su viagogo.it, dove potrete scegliere il posto che preferite e trovarlo a prezzi vantaggiosi. Le emozioni del massimo campionato italiano vi aspettano.

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com