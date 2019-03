Biathlon, Mondiali Oestersund 2019: le pagelle della sprint femminile. Kuzmina quasi perfetta, italiane in difesa

La slovacca Anastasiya Kuzmina vince la medaglia d’oro nella 7.5 km sprint femminile dei Mondiali di biathlon e riapre anche il discorso Coppa del Mondo generale. Secondo posto per la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, terza la tedesca Laura Dahlmeier, che beffa la svedese Hanna Oeberg. In casa Italia è decima Dorothea Wierer, mentre scarta in classifica il 21° posto odierno Lisa Vittozzi. Passano all’inseguimento anche Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. Di seguito le pagelle della gara odierna.

PAGELLE SPRINT FEMMINILE MONDIALI BIATHLON

Anastasiya Kuzmina (Slovacchia), 9: il poligono in piedi fa da spartiacque, e riesce a vincere nonostante un errore, che però le impedisce di fare il vuoto in vista della prova di domenica nella quale avrebbe potuto fare gara solitaria in testa. Vedremo in quali condizioni di salute arriverà all’inseguimento.

Ingrid Landmark Tandrevold (Norvegia), 9: cede soltanto ad un’avversaria davvero più forte sugli sci che ha anche trovato un secondo poligono rapido e preciso che le consegna la vittoria. Oggi ci si attendeva un’altra norvegese, invece spunta lei e prende l’argento.

Laura Dahlmeier (Germania), 8: perfetta al poligono, ma lenta nei tempi di rilascio e, rispetto alle altre atlete sul podio, anche sugli sci. Più che di occasione sprecata deve parlare di medaglia guadagnata, dato che la svedese Hanna Oeberg le arriva ad appena sei decimi.

Dorothea Wierer (Italia), 6,5: raddrizza la gara al secondo poligono, trovando lo zero rapido che le consente di riprendersi la vetta della classifica generale. Domenica il suo ritardo al via non sarà incolmabile in un format che comunque le si addice sulla distanza dei quattro poligoni.

Lisa Vittozzi (Italia), 6: si salva e non naufraga in termini cronometrici in vista dell’inseguimento. Tre errori al poligono sono davvero tanti per lei, che infatti al momento scarta la prestazione odierna in classifica generale. In un colpo solo perde la vetta sia nella graduatoria delle sprint che in quella globale, dove sarebbe in testa considerando gli scarti.

Marte Olsbu Roeiseland (Norvegia), 5: nella gara in cui Wierer e Vittozzi le spalancano la porta per la classifica generale lei fa infilare Kuzmina. Quattro errori sono davvero tanti, domenica dovrà recuperare oltre un minuto dalla testa e comunque oggi le azzurre hanno guadagnato su di lei.

Federica Sanfilippo (Italia), 6.5: mezzo voto in più perché trova l’80% al poligono, non così scontato alla vigilia. Sugli sci però paga parecchio, domenica avrà un’altra occasione con l’inseguimento per provare a migliorare la condizioni. Comunque bene rispetto alle ultime uscite.

Nicole Gontier (Italia), 6: sufficienza solo perché con una buona prestazione sugli sci (a livello di Wierer e Vittozzi come tempo di percorrenza) riesce a qualificarsi comunque all’inseguimento di domenica nonostante i cinque pesantissimi errori al poligono. Se vorrà prendere parte alla staffetta dovrà davvero aggiustare la mira.

Foto: Federico Angiolini