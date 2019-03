Biathlon, Mondiali Oestersund 2019, Dominik Windisch: “Ho cercato di sparare tranquillo e ci sono riuscito”

Dopo la brutta prestazione corale nella sprint era difficile sperare in qualcosa di meglio nell’inseguimento maschile ai Mondiali di biathlon in corso ad Oestersund, in Svezia: risale e chiude 17° Dominik Windisch, che prende punti pesanti in ottica mass start iridata, mentre è 27° Thomas Bormolini. Fuori dalla zona punti Lukas Hofer, 42°. I migliori due azzurri hanno parlato al sito federale.

Si avvicina alla qualificazione alla mass start Dominik Windisch: “E’ stata una gara positiva, ho fatto una gara buona sia al poligono che sugli sci. Non si poteva far molto di più, vista la posizione di partenza. Ho cercato di sparare tranquillo e ci sono riuscito: ho fatto quello che volevo fare. Ora un po’ di recupero, poi negli allenamenti cerco di rifare il lavoro fatto oggi“.

Raccoglie punti anche Thomas Bormolini, il migliore degli italiani al poligono: “Una buona risposta sull’inseguimento. Sono contento per il tiro e sto andando molto meglio sugli sci. Sto notando che alla seconda gara vado sempre un po’ meglio e quindi probabilmente ho bisogno di rodare dopo la prima gara. Vedremo come sarà nell’individuale“.

