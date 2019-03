Biathlon, Mondiali 2019: tutti gli italiani in gara oggi (giovedì 7 febbraio). Programma, orario e tv

L’attesa è finita, ormai stanno per iniziare ad Oestersund, in Svezia, i Mondiali di biathlon: oggi, giovedì 7 marzo, a partire dalle ore 16.15 è in programma l’assegnazione del primo titolo iridato, quello della staffetta mista. Per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch.

Dunque l’Italia ha subito delle possibilità di andare a medaglia, anche se rispetto alla formazione attesa c’è una novità per gli azzurri, non nei nomi quanto nell’ordine dei frazionisti. Le prime due frazioni, riservate alle donne, saranno lunghe 6 km, mentre le ultime due, a carico degli uomini, saranno lunghe 7.5 km.

Di seguito il programma completo della staffetta mista dei Mondiali di Oestersund con l’orario e l’elenco completo degli italiani in gara. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live testuale della gara iridata.

IL PROGRAMMA DELLA STAFFETTA MISTA DEI MONDIALI DI OESTERSUND

Giovedì 7 marzo

ore 16:15 staffetta mista ITALIA (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Dominik Windisch)

diretta tv su Eurosport 1

diretta streaming su Eurosport Player

diretta live testuale su OA Sport

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini