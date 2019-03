Basket, Serie A 2019: salta la panchina di Pino Sacripanti! Sasha Djordjevic è il nuovo allenatore della Virtus Bologna

Le prime voci avevano cominciato a rincorrersi già la scorsa settimana, ma la sconfitta contro Cantù è stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso: Stefano Sacripanti non è più l’allenatore della Virtus Bologna. La società di basket emiliana ha infatti esonerato il proprio tecnico ingaggiando al suo posto il serbo Sasha Djordjevic, profondo conoscitore del campionato italiano avendolo frequentato sia da giocatore (con le maglie di Olimpia Milano, Fortitudo Bologna e VL Pesaro), sia come allenatore (sulle panchine di Milano e di Treviso). In attesa di un comunicato ufficiale della squadra, la notizia è stata diffusa attraverso i profili ufficiali della Virtus su Facebook e su Twitter.

Allenatore della Nazionale serba dal 2013 (incarico che manterrà anche durante l’esperienza in Italia), Djordjevic ha vissuta l’ultima avventura sulla panchina di un club lo scorso anno in Germania con il Bayern Monaco. Il nuovo tecnico della Virtus Bologna affronterà subito una sfida molto delicata: mercoledì la formazione emiliana scenderà in campo contro Le Mans per centrare l’accesso ai quarti di finale della Basketball Champions League 2018-2019. L’obiettivo prioritario in ottica campionato sarà invece la qualificazione ai playoff, attualmente distanti due lunghezze. Sulla decisione di rimuovere Sacripanti ha infatti sicuramente pesato il rendimento troppo discontinuo in Serie A, dove la formazione emiliana ha raccolto sino ad ora 10 vittorie e 11 sconfitte, ritrovandosi in una zona della classifica che teoricamente non le dovrebbe competere. Spetterà al tecnico serbo migliorare la situazione e soddisfare le aspettative della società bolognese.

VIRTUS SEGAFREDO, ESONERATO COACH STEFANO SACRIPANTI, ALEKSANDAR DJORDJEVIC E’ IL NUOVO ALLENATORE — Virtus Segafredo (@Virtusbo) 11 marzo 2019

