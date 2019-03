Basket, Mario Chalmers: “A Bologna per vincere ancora. L’approccio coi tifosi è stato positivo”

E’ senza dubbio il nome più caldo del momento nel basket italiano: Mario Chalmers, due titoli NBA nel 2012 e 2013 con i Miami Heat e uno NCAA nel 2008 con Kansas, ha ufficialmente marcato ieri il proprio debutto in maglia Virtus Bologna nella partita degli ottavi di Champions League contro Le Mans, finita sull’insolito punteggio di 74-74 dovuto al sistema di andata e ritorno della sfida. Il trentaduenne di Anchorage (Alaska) si è concesso alla penna di Andrea Tosi per la Gazzetta dello Sport.

Sul tipo di giocatore che era quando è stato draftato al secondo giro nel 2008: “Quello che sono oggi: un play puro che sa adattarsi alle situazioni in campo. Posso essere tiratore, passatore e difensore a seconda di quello che serve alla squadra“.

Su LeBron James: “Siamo molto amici, lo considero un fratello maggiore e venendo a Bologna gli ho postato un fotomontaggio che ci ritrae insieme a Wade in maglia Segafredo. LeBron ha gradito“.

Sul peso dei due titoli NBA nella sua vita: “Non porto gli anelli alle dita, mi basta il loro valore sportivo. Con quei titoli ho toccato il top della mia carriera“.

Perché l’Europa? “Volevo una chance per tornare in campo e dimostrare che sono ancora un giocatore vero. Ho cambiato agente e subito ho trovato lavoro”.

Su quanto sapeva del basket italiano e delle V nere: “Trajan Langdon (ex Treviso, N.d.R.) mi ha caldeggiato questa soluzione, poi ho sentito anche Curtis Jerrells che me ne ha parlato bene. So che alla Virtus hanno giocato Sugar Richardson e Ginobili. E l’approccio coi tifosi è stato positivo“.

Cosa può aggiungere Mario Chalmers alla squadra? “Esperienza, leadership, mentalità vincente e capacità di gestire la pressione quando l’avversario è in rimonta. La Virtus è forte, ma ho visto che ha problemi a controllare la partita“.

L’obiettivo come giocatore della Virtus: “Ho vinto tre titoli, sono venuto per vincere ancora. La Lega e la Coppa, perché no?”

Credit: Ciamillo