Basket, Champions League 2019: Venezia vince, ma è il Nizhny a qualificarsi

Serviva una straordinaria impresa alla Reyer Venezia per qualificarsi per i quarti di finale della Basketball Champions League e la squadra di coach De Raffaele per poco non ci è riuscita. Venezia vince al Taliercio contro i russi del Nizhny Novgorod per 84-66, ma non riesce a ribaltare il -23 dell’andata e dunque viene eliminata. Non bastano i 26 punti di uno strepitoso Stefano Tonut, mentre in casa Nizhny sono decisivi i 21 punti di Dragicevic.

Si gioca punto a punto nei primi cinque minuti, Venezia apre un bel parziale con Daye e poi lo chiude Tonut per il 19-12 alla prima sirena. Venezia va anche sul +9, ma i russi reagiscono e arrivano sul -2 (22-20). La Reyer ha uno straordinario Tonut che mette al tripla del nuovo +9 (34-25), ma nel finale di quarto il Nizhny ritorna sotto e proprio sulla sirena arriva la bomba di Baburin. Si va negli spogliatoi sul 37-31.

Venezia continua a mantenersi sul +9, ma non riesce assolutamente a sfondare. Tonut e De Nicolao, però, le fanno toccare il +13 (60-47), ma Perry con tre liberi manda le squadre sul 60-50 a fine terzo quarto. Venezia ci mette cuore, grinta, qualsiasi cosa per tentare una rimonta miracolosa e arriva anche sul +18 (80-62) quando manca poco più di un minuto. Purtroppo i russi resistono e non tremano dalla lunetta. Venezia esce tra gli applausi, sfiorando l’impresa ma con tanti rimpianti per l’andata.

Questo il tabellino della partita:

UMANA REYER VENEZIA – NIZHNY NOVGOROD 84-66 (19-12, 18-19, 23-19, 24-16)

Venezia: Haynes 3, Stone 3, Bramos 10, Tonut 26, Daye 11, De Nicolao 10, Vidmar 4, Biligha 2, Giuri, Mazzola, Cerella, Watt 15

Nizhny : Komolov 5, Astapkovich 5, Zhbanov, Uzinskii 3, Dragicevic 21, Strebkov 5, Toropov, Gerasimov ne, Hummer 8, Czerapowicz, Baburin 11, Perry 8

Credit: Ciamillo