ATP Indian Wells 2019: programma di oggi (12 marzo). Orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Gli italiani in campo

Si completerà nella serata e nella nottata italiana il programma del terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, nonché del WTA Premier Mandatory femminile. La pioggia della giornata appena trascorsa ha un po’ mutato l’OOP del torneo californiano che quindi vedrà nello stesso giorno in scena i tre grandi: il serbo Novak Djokovic affronterà, infatti, il tedesco Phillip Kohlschreiber, dopo che quest’ultimo ha sconfitto l’australiano Nick Kyrgios nel turno precedente; lo spagnolo Rafael Nadal sfiderà l’argentino Diego Schwartzman; derby svizzero tra Roger Federer e Stan Wawrinka. Soprattutto quest’ultimo match attirerà l’attenzione dei tifosi, desiderosi di godersi lo spettacolo.

In casa Italia l’unico interesse rimasto riguarda Fabio Fognini che si giocherà l’accesso alle semifinali del torneo di doppio in coppia con Djokovic. La “strana coppia” si confronterà con il duo olandese/rumeno formato da Jean-Julien Rojer e da Horia Tecau. Nel tabellone femminile interessante il confronto tra la n.1 del mondo Naomi Osaka che affronterà la svizzera Belinda Bencic mentre sul campo principale ad aprire il programma degli incontri sarà la partita tra l’olandese Kiki Bertens e la spagnola Garbiñe Muguruza.

ATP Indian Wells 2019: programma di oggi (12 marzo). Orari delle partite e come vederle in tv e streaming

I match di terzo turno del torneo combinato (ATP-WTA) di Indian Wells si giocheranno a partire dalle ore 19 italiane. La diretta tv sarà assicurata per gli uomini da Sky Sport con due canali, per le donne da SuperTennis. La diretta streaming sarà effettuata da Sky Go e dal sito web di SuperTennis

STADIUM 1 – Dalle 19.00 italiane

WTA – Kiki BERTENS (NED) [7] vs Garbiñe MUGURUZA (ESP) [20]

ATP – Diego SCHWARTZMAN (ARG) [25] vs Rafael NADAL (ESP) [2]

ATP – Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs Philipp KOHLSCHREIBER (GER)

WTA – Venus WILLIAMS (USA vs Mona BARTHEL (GER)

Non prima delle 02.00 italiane (13 marzo)

ATP – Stan WAWRINKA (SUI) vs Roger FEDERER (SUI) [4]

Non prima delle 04.00 italiane (13 marzo)

WTA – Aryna SABALENKA (BLR) [9] vs Angelique KERBER (GER) [8]

STADIUM 2 – Dalle 19.00 italiane

ATP – Kei NISHIKORI (JPN) [6] vs Hubert HURKACZ (POL)

WTA – Marketa VONDROUSOVA (CZE) vs Simona HALEP (ROU) [2]

ATP- Dominic INGLOT (GBR) /Franko SKUGOR (CRO) vs Bob BRYAN (USA)/Mike BRYAN (USA) [4]

ATP – [Q] Radu ALBOT (MDA) vs Kyle EDMUND (GBR) [22]

Non prima delle 02.00 italiane (13 marzo)

WTA – Naomi OSAKA (JPN) [1] vs Belinda BENCIC (SUI) [23]

Non prima delle 04.00 italiane (13 marzo)

ATP – Oliver MARACH (AUT)/Mate PAVIC (CRO) [3] vs [WC] Mackenzie MCDONALD (USA)/Reilly OPELKA (USA)

STADIUM 3 – Dalle 19.00 italiane

ATP – Daniil MEDVEDEV (RUS) [14] vs [Q] Filip KRAJINOVIC (SRB)

ATP – Denis SHAPOVALOV (CAN) [24] vs Marin CILIC (CRO) [10]

ATP – John ISNER (USA) [8] vs Guido PELLA (ARG) [32]

ATP – [LL] Andrey RUBLEV (RUS) vs Karen KHACHANOV (RUS) [12]

ATP- Jean-Julien ROJER (NED)/Horia TECAU (ROU) vs Novak DJOKOVIC (SRB)/Fabio FOGNINI (ITA)

STADIUM 4 – Dalle 19.00 italiane

WTA – Qiang WANG (CHN) [18] vs [WC] Bianca ANDREESCU (CAN)

WTA – Su-Wei HSIEH (TPE)/Barbora STRYCOVA (CZE) [3] vs Hao-Ching CHAN (TPE)/Latisha CHAN (TPE) [8]

WTA – Elina SVITOLINA (UKR) [6] vs Ashleigh BARTY (AUS) [12]

WTA – Anett KONTAVEIT (EST) [21] vs Karolina PLISKOVA (CZE) [5]

STADIUM 6 – Dalle 22.00 italiane

WTA – Gabriela DABROWSKI (CAN)/Yifan XU (CHN) [5] vs Darija JURAK (CRO)/Raluca OLARU (ROU)

