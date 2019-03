Atletica, Sara Dossena strepitosa alla Maratona di Nagoya: super 2h24 a 16” dal record italiano di Straneo!

Sara Dossena vola alla Maratona di Nagoya e taglia il traguardo con lo strepitoso tempo di 2h24:00, ad appena 16 secondi dal record italiano siglato da Valeria Straneo nel 2012 a Rotterdam. La lombarda si è resa protagonista di una prova pregevole tenendo il passo delle migliori per quasi tutta la gara e concludendo al settimo posto, migliorando il proprio personale di quasi quattro minuti (il vecchio 2h27:53 risaliva agli Europei della passata stagione terminati in sesta posizione). La lombarda è diventata così la terza italiana di tutti i tempi sui 42 km (è alle spalle anche di Maura Viceconte, 2h23:47 nel 2000 a Vienna) e ora spera di fare bella figura anche nei prossimi appuntamenti della stagione, Mondiali di Doha in primis.

L’allieva di Maurizio Brassini, già sesta alla Maratona di New York 2017, è passata alla mezza col crono di 1h11:18 e ha poi diminuito il proprio passo soltanto dal 35esimo chilometro ma va annotato che si è corso sotto una fitta pioggia. La gara, a cui hanno partecipato ben 20mila donne, è stata vinta dalla namibiana Helalia Johannes (2h22:25) che ha rimontato e battuto le keniane Visiline Jepkesho (2h22:58) e Valaray Jemeli (2h22:58).

Nagoya 2019: i passaggi di Sara Dossena (da Fidal):

5 km 16:54

10 km 33:45 (16:51)

15 km 50:45 (17:00)

20 km 1h07:37 (16:52)

21,097 km 1h11:18

25 km 1h24:32 (16:55)

30 km 1h41:34 (17:02)

35 km 1h58:39 (17:05)

40 km 2h16:20 (17:41)

42,195 km 2h24:00

Lista italiana alltime maratona femminile (da Fidal):

2h23:44 Valeria Straneo, Rotterdam 15 aprile 2012

2h23:47 Maura Viceconte, Vienna 21 maggio 2000

2h24:00 Sara Dossena, Nagoya 10 marzo 2019

2h25:17 Franca Fiacconi, New York 1 novembre 1998

2h25:28 Bruna Genovese, Boston 17 aprile 2006

2h25:32 Anna Incerti, Berlino 25 settembre 2011

2h25:57 Maria Guida, Carpi 10 ottobre 1999

2h26:10 Rosaria Console, Berlino 25 settembre 2011

2h26:15 Nadia Ejjafini, Francoforte 30 ottobre 2011

2h27:49 Laura Fogli, Seul 23 settembre 1988

2h27:49 Ornella Ferrara, Roma 28 marzo 2004

Foto: Valerio Origo